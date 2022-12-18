Cumhurbaşkanı Erdoğan stadyumdaki binlerce taraftarın heyecanına ortak oldu.

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.

Arjantin'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Şampiyonunu kutladı.

"Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, final maçı sırasında Elon Musk ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere bulunduğu Doha'dan İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a hareket etti.