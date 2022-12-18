Bahçeli, partisinin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Millet Bahçesi yanında düzenlediği mitingde, alandaki coşku ve heyecandan dolayı katılımcılara şükranlarını sundu.

Mersin'in ilçelerini ve "Başı Toroslar kadar dik, gönlü Mavi Vatan kadar zengin" diyerek tanımladığı vatandaşları selamlayan Bahçeli, "2022'yi uğurlayıp umutlarla karşılayacağımız 2023 yılına çok az bir zaman kaldı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü için geri sayım artık başladı. 2023, millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği sandık yılıdır" ifadesini kullandı.

Milletlerin tarihinde kritik ve stratejik dönüm noktaları olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Söz konusu mühim dönüm noktaları, milli ve tarihi hedeflerin güncellenip yeni bir güçle serpilmesinin fırsat kapısıdır. Biz bu kapıyı ardına kadar açıp önümüze çıkacak altın fırsatları yakalamak istiyoruz. Kaldı ki hakkımızın, hukukumuzun ve parlak hedeflerimizin peşindeyiz. Haysiyetli ve huzurlu bir hayatı tahkim ve tesis gayretindeyiz. Zamanın gerisine düşemeyiz, gelişmelere sahne arkasından bakamayız, hayatın ve hadiselerin akışını uzaktan seyredemeyiz. Atıl, etkisiz, edilgen, pasif, güdümlü, başı eğik, sesi çıkmayan, eline vurulup ekmeği alınan bir pısırıklığa tahammül edemeyiz. Şartlar mecbur bırakmadıkça 'ya hep ya da hiç' diyemeyiz."

"Kendimize güveniyor, aziz milletimize gönülden inanıyoruz"

Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü Türk ve Türkiye yüzyılının "cümle kapısı" olarak gördüklerini ifade ederek, "Kendimize güveniyor, aziz milletimize gönülden inanıyoruz. Türkiye'yi üzerinde hesapların yapıldığı, oyunların kurgulandığı, müdahale edilir ülke olmaktan çekip çıkarmak istiyoruz. Elbette bu süreç meşakkatlidir, zorludur, insan üstü emek ve fedakarlık gerektirecektir. Aynı zamanda bu süreç milletinin sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen, bunun yanında milli ve manevi değerlerle bütünleşip tek nefes olan inanmış yüreklere ve yürekli duruşlara ihtiyaç duyacaktır. Hamdolsun bu yürek Milliyetçi Hareket Partisinde ziyadesiyle vardır, bu yürekli duruş Cumhur İttifakı'nda mevcuttur" değerlendirmesinde buluntu.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve vatanı kurtaran Kuvayımilliye ruhunun, o dönemin Cumhur İttifakı olduğunu aktaran Bahçeli, şöyle konuştu:

"Zira Cumhur İttifakı, Türk milletinin ta kendisi, özlemlerinin ve özgüveninin taşıyıcısıdır. Bu ittifak, ihanetlere karşı her zaman sur örmüş, set çekmiş, baraj olmuştur. Bu ittifak, işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya canla, başla, kahramanca direniş göstermiş, bundan sonra da göstermeye aynı kararlılıkla devam edecektir. Cumhuriyetin kurucu felsefesi, muasır ve müreffeh bir gelecek fikriyatı Cumhur İttifakı'nın kurşungeçirmez, taviz ve teslim olmaz iradesine emanettir. Tevarüs ve tebarüz edilen kutlu emanet zayi edilmeyecek, zillet masalarında meze yapılmasına göz yumulmayacaktır."

"En ufak durgunluk emaresi göstermeyeceğiz"

Devlet Bahçeli, dualarının, dileklerinin ve dirayetlerinin ülkenin her yöresinde dalga dalga yükseldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşlik bağlarımız kırılmadan, vatan sevdamız küllenmeden, millet varlığımız küflenmeden, yöresi ve kökeni ne olursa olsun 85 milyon Türk vatandaşı al bayrağın altında bir olmayı kaderi görmekten vazgeçmeden ne bir infaz hükmü ne bir linç hücresi ne de bir yenilgi hüznü bizim semtimize dahi yanaşamayacaktır. Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde, 1923'ün anıları tazelenecek, bu suretle geçmiş gelecekle eklemlenecektir. 100 yıl evvel kurtuluşumuzun mukavemeti Cumhuriyetin mukadderatıyla birleşmişti. 2023'te de lider ülke Türkiye'nin müjdesi Cumhuriyetin müstesna kazanımlarıyla bu defa sadırdan sahaya, kuvveden fiile, fikirden eyleme, tefekkür alanından tatbik safhasına geçecektir. İnancımız budur, irademiz budur, gayemiz ve gayretimiz de bu kutlu amaca yöneliktir. Bu nedenle durmayacağız, en ufak durgunluk emaresi göstermeyeceğiz."

"Siyaset bezirganlarının altılı masaya dinamit fırlattığı ortadadır"

Bahçeli, adaletin ve hukukun herkese lazım olduğunu, hukuk önünde hiç kimsenin ayrıcalıklı bir konumu bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında 14 Aralık 2022 tarihinde verilmiş kesin olmayan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır. İBB Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır. Bu şahsın ne üstünlüğü vardır? Bu şahsın hukuki sorumsuzluğu diye bir şey söz konusu mudur? Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane'ye davet eden Belediye Başkanı, sonuç açıklanmadan apar topar yola koyulan İP Başkanı, altılı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. Birbirlerine kazık atanların, yargı kararını kucaklaşarak ve sevinç çığlıkları içinde karşılayanların, 'yeni başlıyoruz' diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil akli ve zihni melekeleri de kaybetmek lazımdır.

İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan, Kılıçdaroğlu'na çalım üstüne çalım atmak için her durumdan istifadeye çalışan siyaset bezirganlarının altılı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Bu tipler siyasetin en güvenilmez simalarıdır. Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en büyük cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir. Saraçhane kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara, ucuz kahramanlığa, kağıttan kaplanlara, mahkeme salonlarından siyaset çıkarmaya niyetlenen bukalemun siyasetçilere Türk milleti hiçbir şekilde değer veremez, saygı duymaz. Altılı masadaki parti başkanlarının birbirini tekzip eden konuşmalarını hiç kimse kale almaz, nitekim almamıştır. Saraçhane'de yargı kararına sarılıp 'fırsat bu fırsattır' diye meydana dökülen siyasetçilerin alayı birden samimiyetsizdir."