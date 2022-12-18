Müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 12 milyar dolar değerindeki petrolün ekonomiye kazandırılması için hummalı bir çalışma var.

Şırnak'taki Gabar Dağı... Yıllarca terörle anıldı, artık bambaşka bir konuyla gündemde.

Silah sesi değil sondaj sesi yankılanıyor

Teröristlerden temizlenen bölgede silah sesleri yerine petrol çıkaran sondaj makinalarının sesi yankılanıyor. Peş peşe açılan kuyulardan adeta siyah altın fışkırıyor.

Tarihi keşfin adresi olan Gabar Dağı'ndaki petrol sahasına ilk kez TRT Haber girdi.

Orada yapılan hummalı çalışma yerinde görüntülendi.

Günlük 5 bin varil petrol çıkıyor

Bölgedeki 5 kuyudan günlük 5 bin varilin üzerinde petrol çıkıyor. 6'ncı kuyudaysa üretime geçilmesi an meselesi.

Bölgede yeni kuyuların açılması için de ekipler aralıksız çalışıyor.

Hedef, yeni kuyularla birlikte günlük üretimin 20 bin varilin üzerine çıkması.

Böylece Türkiye, 2023'te yurt genelinde 100 bin varil hedefine ulaşmış olacak.

Gabar Dağı'ndaki petrol sahasına 2019'da şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verilmişti.

"Biz çok gururlandık, hem ağladık hem seyrettik"

Şehit jandarmanın ailesi de kızlarının isminin burada yaşatılıyor olmasından dolayı gururlu.

Şehit Esma Çevik’in annesi Nebahat Gözüaydın, "Biz çok gururlandık, hem ağladık hem seyrettik. Çok gururlandım. Yani gurur duyuyorum desem yeri yani evladım için" dedi.

Şehit annesinin isteği, evladının isminin verildiği o sahayı görmek...

Haber: Sefer Azak

Kamera: Emre Veli

Kurgu: Celal taş