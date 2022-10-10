Nef Stadı'nda oynanan finalde Angola'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nda genel menajer Fatih Erdöl, teknik direktör Osman Çakmak ile futbolcular Rahmi Özcan, Kemal Güleş ve Muhittin Kurt, açıklamalarda bulundu.

Fatih Erdöl, çok iyi bir turnuva geçirdiklerini belirtti.

"Sporda başarının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Türk milletini çok iyi temsil ettik. Dünya şampiyonu olduk. Bugünden itibaren bu başarının üzerine nasıl koyabileceğimizi düşünmeliyiz."

Osman Çakmak, çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

"Ne mutlu bize. Çok iyi mücadele ettik. En çok gol atan, en az gol yiyen ve en centilmen takımız. Çalıştığımız golleri attık. Dünyada ampute futbolu artık Türkiye'den sorulur. Oyuna giren, oyundan çıkanı aratmıyor. Dünyanın bir numarasıyız. Zirveye çıktık. Zirvenin rüzgarı sert eser. Zirvede kalmak için güzel işler yapalım."

Rahmi Özcan, Angola'dan 4 yıl sonra rövanşı alarak dünya şampiyonu olduklarına vurgu yaptı.

"2018'de emanet ettiğimiz kupa vardı. Geri almasını bildik. Bu, 20 yıldır ampute futbol camiasının beklediği bir kupaydı. Buna ihtiyacımız vardı. Başarılarımızı bu şampiyonlukla taçlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize desteği çok büyük. Onun sözünü yerde bırakmadık ve dünya şampiyonu olduk."

Özcan, 17 yıldan bu yana ay-yıldızlı formayı giydiğini ve kariyerine antrenör olarak devam etmek istediğini aktardı.

"Ampute futbolunda ulaşmam gereken tüm ödülleri aldım. Türkiye'de ilk defa profesyonel futbol anlamında engelli antrenör olarak çalışmak istiyorum."

Kemal Güleş ise bu şampiyonluğa ulaşmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

"2018 Dünya Kupası finalinde penaltılarda Angola'ya kaybettik. Çok ağlamıştık. 3-4 gün boyunca kendime gelemedim. Bu kez yine finalde Angola ile karşılaştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Çok çalıştık. Kupayı da Türk milletine armağan ediyoruz. 2018'de üzüntüden, bu kez de mutluluktan ağladım. 2018'in rövanşını aldık."

Ampute Futbol Milli Takımı'nın en genç oyuncusu Muhittin Kurt, "Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Gece heyecandan uyuyamadık. Çok gururluyuz. Ailemizi ve Türk halkını mutlu ettik. Anlatılmıyor, yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

THY'den Ampute Futbol Milli Takımı'na mil hediyesi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre şirket, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan (2) ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-1 yenerek Türkiye'ye gurur yaşatan ay-yıldızlı ekibin oyuncuları ile teknik heyetine aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin mil hediye etme kararı aldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulanan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, dünya şampiyonu unvanıyla Türk bayrağını zirvede dalgalandıran Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bolat, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. 'Bizim Çocuklar' ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için 'Miles & Smiles Elite Kart' düzenleyecek, kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz."