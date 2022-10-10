Sarı-lacivertli takımın forvetleri, dünya futbolunda hücuma verdiği önem ve golcüleri parlatmasıyla ön plana çıkan teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kendini bulmayı başardı.

Fenerbahçe, tarihinin gol konusunda en verimli sezonlarından birini yaşarken, santrforların gole katkısı dikkat çekti.

Kadroya 2020-2021 sezonunda dahil olan Ekvadorlu santrfor Enner Valencia, ilk sezonunda ligde 34 maçta 12 gol atarken, geçtiğimiz yıl 25 maçta 7 gol bulmuştu.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen Michy Batshuayi ise geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve kaçırdığı goller sebebiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Teknik direktör Jesus yönetiminde hem Valencia hem de Batshuayi geçtiğimiz yılların çok üzerinde bir performansa imza attı.

Valencia'dan lige harika başlangıç

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Enner Valencia, özellikle ligde başarılı bir performans ortaya koydu.

VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında 3 gol birden atıp, Fenerbahçe formasıyla ligde ilk kez "hat-trick" yapan Ekvadorlu forvet, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki'ye karşı aynı başarıyı göstermişti.

Sarı-lacivertli camiaya katılmasının ardından ligde ilk sezonunda 12 gol bulan 32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Enner Valencia, bu sezon ise ligde çıktığı 7 müsabakada 10 gol atmayı başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Süper Lig'e bu sezon etkileyici bir başlangıç yapan ve 3 maç üst üste 2'şer gol atmayı başaran tecrübeli forvet, Konyaspor deplasmanında oyundan atılarak hayal kırıklığı yaşattı.

Kayserispor'a karşı cezası nedeniyle oynayamayan Valencia, Alanyaspor maçıyla gollerine devam etti. Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramayan 32 yaşındaki oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında ise "hat-trick" yaparak dikkat çekti.

Ekvadorlu golcü, ayrıca sarı-lacivertli formayla 2017-2018 sezonundan sonra "hat-trick" yapan ilk yabancı futbolcu oldu.

Fenerbahçe adına bir maçta 3 golü en son, 19 Kasım 2017 tarihinde Sivasspor'u 4-1 yendikleri maçta Roberto Soldado kaydetmişti.

Valencia Kadıköy'de çok farklı

Ligde şu ana dek gol krallığında lider durumda bulunan Fenerbahçeli Enner Valencia, taraftarı önünde çok farklı bir grafik sergiliyor.

Sarı-lacivertlilerin iç sahada oynadığı 5 lig maçın 4'ünde ilk 11'de görevlendirilen Valencia, sadece cezalı olduğu Kayserispor maçında forma giyemedi.

Söz konusu 4 karşılaşmanın tamamında gol bulmayı başaran Ekvadorlu golcü, ligde attığı 10 golün 8'ini taraftarı önünde buldu.

Valencia, iç sahada üst üste 4 maçta gol atarak, 2020 yılında Max Kruse'nin ardından bunu başaran ilk isim oldu.

9 takımdan fazla gol attı

Enner Valencia, 9. haftası bu akşam oynanacak 2 müsabakayla tamamlanacak ligde, an itibarıyla gol yollarında 9 takımı geride bıraktı.

Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertlilerle bu kulvarda 7 müsabakaya çıkan Valencia, sırasıyla Galatasaray (9), Kasımpaşa (8), Giresunspor (6), İstanbulspor (7), MKE Ankaragücü (9), Antalyaspor (9), Hatayspor (5), Sivasspor (6) ve Ümraniyespor'dan (7) fazla gol atmayı başardı.

Enner Valencia, ligde 9 maç sonunda 10 golü bulunan Konyaspor'la ise aynı sayıda skor üretti.

Batshuayi Fenerbahçe'de bambaşka

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon çok farklı bir performansa imza atıyor.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve kaçırdığı gollerle gündeme gelen Michy Batshuayi, Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de ise çok etkili bir başlangıç yaptı.

29 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'de 2'si ilk 11'de olmak üzere 6 maça çıkarken 3 gole imza attı.

[Fotoğraf: AA]

Golleri 3 puanın habercisi oldu

Batshuayi, forma giydiği 6 müsabakada 205 dakika sahada kalırken, 3 gol attı ve takımına 9 puan kazandırdı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı maçın 69. dakikasında oyuna dahil olan Batshuayi, skor 1-1 iken 90. dakikada takımına galibiyeti getiren gole imza attı.

Belçikalı santrfor, yine UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 geçtikleri maçta takımının ilk golünü atmayı başardı.

Batshuayi'nin Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golü de galibiyeti getirdi. Fatih Karagümrük müsabakasında skor 4-4 iken 88. dakikada oyuna dahil olan Batshuayi, 90+5. dakikada takımına galibiyeti getiren gole imza attı.

Belçikalı forvet, sarı-lacivertli formayla 4 isabetli şutta 3 gol bulurken, 67 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.