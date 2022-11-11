İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile E Grubu'nda yer alan Almanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Kuzey Makedonya, Romanya, Ermenistan, İzlanda ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda mücadele etti.

Çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan "Panzerler", hanesine yazdırdığı 27 puanla lider olarak 2022 Katar biletini aldı. Fileleri 36 kez havalandıran Almanya, kalesinde ise 4 gol gördü.

Almanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Almanya-İzlanda: 3-0

Romanya-Almanya: 0-1

Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2

Liechenstein-Almanya: 0-2

Almanya-Ermenistan: 6-0

İzlanda-Almanya: 0-4

Almanya-Romanya: 2-1

Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4

Almanya-Liechenstein: 9-0

Ermenistan-Almanya: 1-4

TAKIM O G B M A Y Av. Puan Almanya 10 9 - 1 36 4 32 27 Kuzey Makedonya 10 5 3 2 23 11 12 18 Romanya 10 5 2 3 13 8 5 17 Ermenistan 10 3 3 4 9 20 -11 12 İzlanda 10 2 3 5 12 18 -6 9 Liechenstein 10 - 1 9 2 34 -32 1

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus gibi isimlerin forma giydiği Almanya, son 2 büyük turnuvada (2018, 2020) yaşadığı başarısızlığı unutturmaya çalışacak.

Panzerler, Antonio Rudiger, Kai Havertz, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve İlkay Gündoğan gibi isimlerin sergileyeceği performansla "Turnuva takımı" imajını Katar'da tekrar futbolseverlere göstermek için mücadele edecek.

Dünya Kupası geçmişi

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 19 kez katıldı. Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Almanya, 4'er kez ise ikinci ve üçüncü oldu.

Dünya kupalarında 109 maç yapan Almanya, bu maçlardan 67'sini kazandı, 20'sinden beraberlikle, 22'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Panzerler, turnuvada 226 gol attı, kalesinde 125 gol gördü.

Almanya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934 - Üçüncü / 1938 - İlk tur / 1954 - Şampiyon / 1958 - Dördüncü / 1962 - Çeyrek final / 1966 - İkinci / 1970 - Üçüncü / 1974 - Şampiyon / 1978 - İkinci grup aşaması / 1982 - İkinci / 1986 - İkinci / 1990 - Şampiyon / 1994 - Çeyrek final / 1998 - Çeyrek final / 2002 - İkinci / 2006 - Üçüncü / 2010 - Üçüncü / 2014 - Şampiyon / 2018 - Grup aşaması

Maç takvimi

Almanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

23 Kasım Çarşamba: 16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)

27 Kasım Pazar: 22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)

1 Aralık Perşembe: 22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)