Son şampiyon Fransa, Tunus ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alan Danimarka'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Kasper Hjulmand'ın çalıştırdığı Danimarka, Avrupa Elemeleri'nde İskoçya, İsrail, Avusturya, Faroe Adaları ve Moldova ile F Grubu'nda mücadele etti.

Oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Danimarka, 27 puanla ilk sırada yer alarak Katar 2022 biletini cebine koydu.

Bu maçlarda 30 kez fileleri havalandıran Danimarka, kalesinde ise sadece 3 gole izin verdi.

Danimarka'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İsrail-Danimarka: 0-2

Danimarka-Moldova: 8-0

Avusturya-Danimarka: 0-4

Danimarka-İskoçya: 2-0

Faroe Adaları-Danimarka: 0-1

Danimarka-İsrail: 5-0

Moldova-Danimarka: 0-4

Danimarka-Avusturya: 1-0

Danimarka-Faroe Adaları: 3-1

İskoçya-Danimarka: 2-0

Puan durumu

Takım O G B M A Y Av P Danimarka 10 9 - 1 30 3 27 27 İskoçya 10 7 2 1 17 7 10 23 İsrail 10 5 1 4 23 21 2 16 Avusturya 10 5 1 4 19 17 2 16 Faroe Adaları 10 1 1 8 7 23 -16 4 Moldova 10 - 1 9 5 30 -25 1

Hedef EURO 2020'deki başarıyı sürdürmek

Dünya Kupası elemelerinde sergilediği performansla ve son dönemdeki form grafiğiyle dikkati çeken Danimarka, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) elde ettiği başarıyı tekrarlamak istiyor.

Önceki turnuvalarda Peter Schmeichel, Jon Dahl Tomasson, Poul Nielsen, Michael Laudrup ve Brian Laudrup gibi isimlerin forma giydiği Danimarka, orta sahadaki dinamizmi, oyunun temposunu hızlı değiştirebilme ve rakip alanda çabuk toplanabilme becerisiyle gruptan lider çıkmanın hesaplarını yapacak.

Kalesinde bu sezon İngiltere'den ayrılıp Fransa'nın yolunu tutan Kasper Schmeichel'ın yer aldığı Danimarka'nın savunmasında kaptan Simon Kjaer ile Andreas Christensen bulunuyor. Galatasaray'da oynayan Victor Nelsson da Katar 2022'de bu 2 oyuncuyla forma rekabetine girecek.

Takımın orta sahasında EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından büyük bir geri dönüş hikayesine imza atan Christian Eriksen ve Pierre-Emile Höjbjerg, kilit görev üstlenecek.

İleri uçta ise Kasper Dolberg ile eski Trabzonsporlu Andreas Cornelius, Danimarka'nın gol yollarındaki yükünü üstlenmeye çalışacak.

Dünya Kupası geçmişi

Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 20 maç yapan Danimarka, bunlarda 9'unu kazandı, 5'inden beraberlikle, 6'sından mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Rusya 2018'de boy gösteren Danimarka, Dünya Kupası tarihi boyunca 30 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.

Fransa 1998'de çeyrek final oynama başarısı gösteren Danimarka'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1986 - İkinci tur / 1998 - Çeyrek final / 2002 - İkinci tur / 2010 - Grup aşaması / 2018 - İkinci tur

Maç takvimi

Danimarka'nın 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

22 Kasım Salı: 16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Al Rayyan)

26 Kasım Cumartesi: 19.00 Fransa-Danimarka (Stat 974-Doha)

30 Kasım Çarşamba: 18.00 Avustralya-Danimarka (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)