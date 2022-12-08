Dünya kupası, daha önce görülmemiş sürprizlere sahne oldu. Suudi Arabistan, Fas ve Japonya, dev rakiplerinin sırtını yere getirmeyi bildi.

Turnuvanın Katar'da düzenlenmesi mi? Yoksa oyuncuların performansı mı? Sürpriz sonuçlar üzerinde hangisi daha etkili oldu?

TRT Spor futbol yorumcusu Cem Dizdar merak edilenleri yorumladı.

Dizdar, Belçika ve Almanya gibi takımların rakipleri tarafından daha kolay analiz edilebileceğini ve savunma kurabileceğini, bunun da karşılaşmaların sonuçlarına yansıdığını söylüyor.

İlk maçlar sürprizlerle başladı

Sürprizler turnuvanın ilk maçlarında başladı. Suudi Arabistan, kupanın favorilerinden Arjantin'i mağlup etti.

Tahmin edemediği galibiyetin Suudi Arabistan olduğunu ifade eden Dizdar, "Benim de ufkumda Suudi Arabistan'da böyle bir oyun ortaya çıkar diye bir şey olmadı ama gördük ki onlar da atlet. Onlar da atletikler bayağı çalışkan bir takımlar, organize takımlar. Sonra düşündüm onlar da mesela dışarıdan şeyi enjekte etmişler Avrupa kültürlü oyuncular enjekte ederek yapmışlar" değerlendirmesini yaptı.

Cem Dizdar, Japonya'nın hem Almanya'yı hem İspanya'yı mağlup etmesinin aslında o kadar şaşırtıcı olmadığını söylüyor.

Şimdiye kadarki en büyük sürpriz Fas'ın ilerleyişiydi

Dünyayı sadece kendi evrenimizden kendi pergelimizde düşünüyoruz diyen Dizdar, şunları söylüyor:

"Kafamızda Bezilya-Arjantin var. Dünyada futbol bu iki ülke ve Avrupa'da oynanmaz diye varsaydığımız için Japonya gibi daha atletik takımlar benim açımdan şaşırtıcı değildi. Şüphesiz ki Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en büyük sürprizi Fas'ın ilerleyişiydi."

Gruplarda Belçika'yı yenen takım, son 16 turunda İspanya'yı eleyerek tarihi bir zafere ulaştı.

Bu zaferin en büyük etkeninin Fas takımının tamamının Avrupa'da oynuyor olmasına bağlayan Dizdar, "Şimdi biz Fas deyince Afrika diye bir kıta var. Afrika kıtasından bir ülkede oynayan çocuklar diye düşünüyoruz. Öyle değil bunlar emperyal saldırılara uğramış coğrafyaların çocukları. Çok atletik oyuncular çok iyi oyuncular çok becerikli oyuncular" diye konuştu.

Fas'ın bu başarısı, onu şimdiden gönüllerin şampiyonu yapmış gibi görünüyor.

Dizdar, final için bir tahmininiz var mı sorusuna, "Sanki bir Avrupalı kazanır gibi geliyor bana. Fransa, İngiltere, Arjantin Brezilya'dan biri olur gibi geliyor bana tahminim böyledir. Bu dörtlünün arasından bir tanesi herhalde bu kupayı kaldırır o kadar önemli değil keşke Fas kaldırsa" şeklinde cevapladı.