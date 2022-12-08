Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 20:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Galatasaray'ın Antalya kampı başladı
Galatasaray Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya giderek ilk antremanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Antalya’ya kamp için giden Galatasaray, ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, çabukluk ve yarı sahada pas çalışmaları ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk da futbolculara katılarak top kapma çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Ross'un tedavileri sürerken; Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Gribal enfeksiyonu yeni atlatan Midtsjo ise antrenmanın ilk kısmında takımla beraber çalıştı ve ardından kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma yaptı.
Sarı-kırmızılılar, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig
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