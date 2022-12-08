Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yılın önemli yurt içi güreş organizasyonları şöyle:

- 6-8 Ocak: 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası

- 17-20 Ocak: 23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası

- 26-29 Ocak: 23 Yaş Altı ve Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası

- 9-12 Şubat: Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası

- 16-19 Şubat: Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası

Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonaları

13-19 Mart: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (Romanya)

17-23 Nisan: Büyükler Avrupa Şampiyonası (Hırvatistan)

26 Haziran-2 Temmuz: 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (İspanya)

31 Temmuz-8 Ağustos: 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası (Türkiye-İstanbul)

14-20 Ağustos: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası (Polonya)

16-24 Eylül: Büyükler Dünya Şampiyonası (Sırbistan)

25-26 Kasım: Büyükler Dünya Kupası (İran)

9-10 Aralık: Büyükler Dünya Kupası (ABD)