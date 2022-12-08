Güreşte 2023 yılı faaliyet programı
Türkiye Güreş Federasyonu, 2023 yılı faaliyet programını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yılın önemli yurt içi güreş organizasyonları şöyle:
- 6-8 Ocak: 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası
- 17-20 Ocak: 23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası
- 26-29 Ocak: 23 Yaş Altı ve Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası
- 9-12 Şubat: Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası
- 16-19 Şubat: Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası
Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonaları
13-19 Mart: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (Romanya)
17-23 Nisan: Büyükler Avrupa Şampiyonası (Hırvatistan)
26 Haziran-2 Temmuz: 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (İspanya)
31 Temmuz-8 Ağustos: 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası (Türkiye-İstanbul)
14-20 Ağustos: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası (Polonya)
16-24 Eylül: Büyükler Dünya Şampiyonası (Sırbistan)
25-26 Kasım: Büyükler Dünya Kupası (İran)
9-10 Aralık: Büyükler Dünya Kupası (ABD)
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