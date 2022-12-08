Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya'da Luis Enrique dönemi bitti
[Fotograf: AA]
İspanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Luis Enrique ile yollarını ayırdığını açıkladı.
2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı.
İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018'den bu yana milli takımın başında bulunan 52 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.
Etiketler: İspanya Dünya Kupası
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