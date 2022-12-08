Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemleri şunlar:
Yarın:
20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
10 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Altaş Denizlispor-Altay: Furkan Aksuoğlu
19.00 Göztepe-Manisa FK: Ozan Ergün
11 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor: Ramazan Keleş
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Eren Özyemişcioğlu
19.00 Altınordu-Bodrumspor: Burak Pakkan
12 Aralık Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Sakaryaspor: Adem Cinek
Etiketler: TFF 1. Lig
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