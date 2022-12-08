Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maç programı
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi başlıyor. Yarın başlayacak mücadele Yılport Samsunspor ile Yeni Malatyaspor arasında gerçekleşecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 17. haftasındaki karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
10 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)
19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)
11 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
12 Aralık Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)
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