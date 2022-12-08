Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlerle ilgili talimatta değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Başkan Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerimiz hakkında maç öncesi ya da sonrası olumlu ya da olumsuz konuşan başkan, antrenör, futbolcu olursa onlara ceza uygulaması getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu kültürü değiştirmemiz gerekiyor" diyen Mehmet Büyükekşi, "Oyunu hakem üzerinden değil, taktik üzerinden, futbol üzerinden değerlendirelim. Yıllardır böyle yaptık hiçbir faydası olmadı" sözlerini kullandı.

Hakemlere psikoteknik test ve İngilizce şartı

Büyükekşi, hakem atamaları ve kriterleri konusunda da bir değişiklik planladıklarının altını çizdi.

"Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig ekiplerinin gözünün önünde atama yapacak" diyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, "Hakemlik eğitim süresi şu anda 3 gün, onu 15 güne çıkarıyoruz. Hakem olacak kişiye psikoteknik testler uygulayacağız. İngilizce şartı getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Hakemlerin başarılı bir sezon geçirdiklerini söyleyen Büyükekşi, "Ancak yüzde 100 mü, tabii ki değil. Hakemler de insan. Bir kaleci hatalı gol yiyorsa, futbolcu gol kaçırıyorsa hakemlerde de bu olabiliyor. Dünyanın her yerinde hakem hataları oluyor" dedi.

Yönetime geldiklerinde hakemler konusunda cesur davrandıklarını da belirten Mehmet Büyükekşi, 12 olan video yardımcı hakem sayısını daha da artırmaya çalıştıklarını ve "VAR" protokolünü UEFA kriterlerine göre yüzde 100 uygulamaya başladıklarını belirtti.

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan maçtaki olaylara sebep olanların gereken cezaları almaları gerektiğini dile getiren Büyükekşi, "İşaret fişeği oradaki cankurtaranlar tarafından stadyuma sokulmuş. Bundan sonra itfaiye ve cankurtaran araçları da aranacak. Bu durum inşallah diğer kulüplere de ders olur. Bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz diye umut ediyoruz" diye konuştu.

"2028 ya da 2032'den birini alırız diye ümit ediyoruz"

Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol şampiyonalarına ev sahipliği için yaptığı müracaatı da değerlendiren Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi:

"2028 için İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere ortak adaylık başvurusu yaptı. Biz tek müracaat ettik. 2032 için de İtalya tek başına müracaat etti, biz de ev sahipliği için tek başımıza başvuru yaptık. Bizim dünya çapında çok önemli statlarımız var. Şehirlerimizi seçtik, ön çalışmayı yapıp UEFA'ya bildirdik. Yeni bir ülke müracaat edemez artık süre bitti. Türkiye ikisinde de adaylık için var."

Şehir seçiminde UEFA'nın kriterleri olduğunu belirten TFF Başkanı, "Biz kendi kriterlerimize göre seçmiyoruz şehirleri. Stat kapasiteleri var. Şehirler arası mesafe kriterleri var. En az 60-70 bin kişilik bir stat olacak, 50 bin kişilik stat olacak gibi...Statlarımızın durumu ve zemini de önemli. Biz 2028 ya da 2032'den birini alırız diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.