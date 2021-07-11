Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı
[Fotoğraf: AA]
"10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.
Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımları lehine sloganlar attı.
Etkinliğe turuncu-beyazlı forma giyen ve takımının bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.
Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.
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