Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı yurda döndü
İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda şampiyon olan, Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı yurda döndü.
Ferrara şehrindeki şampiyonada milli takım finalde Portekiz'le karşılaşmıştı.
Finalde Portekiz'i 6-0 yenen ay-yıldızlı ekip Avrupa şampiyonluğuna uzanarak altın madalyanın sahibi olmuştu.
Millilere kupayı getiren golleri Anıl Koçak (2), Resul Orakçı (2), Hami Maldız ve Birkan Dirici kaydetti.
İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda şampiyon olan Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı yurda döndü. pic.twitter.com/cZYdHhDa4O— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2021
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