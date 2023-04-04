Soytürk ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan down sendromlu Muhammet Kürşat, ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşından itibaren yüzme, atletizm ve okçulukla ilgilenmeye başladı.

Judo eğitimi alan kardeşinin antrenmanlarını annesiyle izleyen Soytürk, bu spora ilgi duyması üzerine antrenör Bayram Çelik'in desteğiyle Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü sporcusu oldu.

Yaklaşık 8 yıldır judoyla ilgilenen Muhammet Kürşat, judoda toplam 350 sporcusu bulunan kulübün tek down sendromlu sporcusu olarak çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Haftanın 5 günü antrenmanlara katılan Soytürk, uluslararası müsabakalarda Türkiye'ye temsil etmeyi hedefliyor. 16 yaşındaki Muhammet Kürşat Soytürk, çocuk yaşlarda kardeşiyle judoya başladığını söyledi.

Spor sayesinde geliştiğini belirten Soytürk, judoda başarılı olabilmek için çok fazla çaba sarf ettiğini, Türkiye'de ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonu olmak istediğini dile getirdi.

Baba Fahri Soytürk ise down sendromlu olduğunu öğrendiği günden beri oğlunu çeşitli spor ve sosyal aktivitelere kattığını ifade etti.

"Kürşat'ın insanlarla beraber olmasını tavsiye ettiler, beyaz sayfa gibi ne kadar doldurursan o kadar alabileceğini söylediler. Biz de hem sağlığı hem de sosyalleşmesi anlamında ne yapabilirsek yapmaya çalıştık. Bayram hocayla tanışarak judoda profesyonel olarak çalıştık."

[Fotoğraf: AA]

Arkadaşları Kürşat'a farklı olduğunu hissettirmiyor

Soytürk, oğlunun judoyu sevdiğini kaydetti. Soytürk, ailelere tavsiyelerde bulundu.

"Başarılı olduğunda çok mutlu oluyor, bizi de mutlu ediyor. Arkadaşları da çok seviyorlar, farklı olduğunu hissettirmeden çok özel ilgileniyorlar. O da severek gidiyor. Bizim de çocuklarımızı sosyal hayatın içinden uzak bırakmamamız, ilgi alanlarına göre yönlendirerek destek vermek lazım. Devletimizin de bu konuda çok güzel destekleri var."

[Fotoğraf: AA]

"Kürşat takıma neşe kattı"

Judo antrenörü Bayram Çelik, Muhammet Kürşat gibi özel sporcuları yetiştirmek için belge aldığını söyledi.

Çelik, Kürşat'ın takıma neşe kattığını dile getirdi.

"Zamanla yapmasını istediğimiz teknikleri diğer çocuklara göre daha iyi anlıyor, ne istiyorsak yapıyordu. Kürşat boş zamanlarını değerlendirsin diye geldi ama zaman geçtikçe bu işte iyi olmaya başladı. Türkiye'de de judoda down sendromlularla ilgili branş açıldı. Kovid-19 salgınından bir ay önce Türkiye şampiyonasında ikinci oldu. Ankara'da 13 yaşındayken müsabakaya katılarak kendisinden büyüklerle yarıştı, 4 maçın 3'ünü aldı. Ama salgın dolayısıyla dünya şampiyonası iptal oldu, Kürşat da gidemedi."

[Fotoğraf: AA]

Çelik, Muhammet Kürşat Soytürk'ün Türkiye şampiyonasına hazırlandığını belirtti.

"Bu gibi çocukların eve kapanmaması lazım. Spor salonlarındaki bütün branşlara yöneltebiliriz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çocuklar için güzel çalışmalar yapıyor."