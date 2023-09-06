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Spor
AA 06.09.2023 09:30

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 30-7 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Padova kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, Macaristan'la karşılaştı. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayan Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, sahadan 30-7 galip ayrıldı.

Başantrenör Ufuk Bulut, Macaristan maçını değerlendirdi.

"İlk maçımızda bugün sporcularımız gayet iyi oynadı. Macaristan'a karşı istediklerimizi gerçekleştiren bir milli takım vardı. Bizim için turnuva güzel başladı, oyuncularımız ikinci periyottan itibaren sahaya daha güzel alıştılar ve farkı da açtılar. Sonuna kadar da umarım böyle güzel oyunla devam ederiz. Çocuklarımızı tebrik ediyorum, hepsinin ellerine sağlık. Yarın çift maçımız var, sabah seansında Portekiz'le, akşam seansında ise İtalya ile oynayacağız. Her maçı kazanmak için parkeye çıkacağız."

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