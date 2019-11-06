Spor
Dortmund'dan muhteşem geri dönüş06 Kasım 2019 Çarşamba 02:13 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 02:15
Borussia Dortmund, 2-0 geriye düştüğü maçta Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Inter'i 3-2 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu 4. karşılaşmasında Borussia Dortmund ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada sahasında Inter'i 3-2 mağlup etti.
Inter 5. dakikada Lautaro Martinez ve 40. dakikada Matias Vecino'nun golleriyle deplasmanda ilk yarıya 2-0 önde girdi.
İkinci yarıda adeta küllerinden doğan Dortmund 51. ve 77. dakikalarda Achraf Hakimi ve 64. dakikada Julian Brandt'ın golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Borussia Dortmund 7'ye çıkartırken, Inter 4 puanda kaldı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi F Grubu Inter