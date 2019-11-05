Fransız teknik adam, Galatasaray maçı öncesi Madrid'in Valdebebas ilçesindeki Real Madrid Şehri (Ciudad Real Madrid) adlı antrenman tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Zidane, basın toplantısında sarı-kırmızılı ekiple ilgili tek kelime etmedi.

İspanyol basını, Zidane'a sadece takımdaki geleceği gündem konusu olan Galli futbolcu Gareth Bale ile ilgili sorular yöneltti.

Real Madrid'de 5 Ekim'den bu yana oynamayan ve sakat olduğu belirtilen Bale'in 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle Galler Milli Takımı'na çağırılması, basın toplantısındaki soruların temelini oluşturdu.

Marcelo: Kazanmak istiyoruz

Real Madrid'in Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo, basın toplantısında Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili, "Çok zor bir maça çıkacağız. Özellikle evimizde bu tip maçları oynamayı seviyoruz. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçının Real Madrid açısından bir final gibi olduğu görüşüne katılan Marcelo, grupta iddialarını sürdürmek için kazanmak zorunda olduklarını ve sahaya da bu motivasyonla çıkacaklarını aktardı.

Real Madrid'de 4 eksik

Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yapan Real Madrid'de sakat olan Nacho, Marco Asensio ve Gareth Bale antrenmana katılmadı. Sakatlıktan çıkma sürecinde olan James Rodriguez ise takımdan ayrı çalıştı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda yarın oynanacak Real Madrid-Galatasaray maçı TSİ 23.00'de başlayacak.

Kaynak: AA