Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk derbi heyecanı TRT SPOR2'de yaşanacak. Ligin iki yenilgisiz takımı Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

İnegöl Belediyesi, Halkbank ve Tokat Belediye Plevne'yi set vermeden geçen sarı kırmızılılar, Ziraat Bankası ile birlikte ligin set kaybetmeyen iki takımından biri.

Mücadele, TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak

Halkbank ve Tokat Belediye Plevne'yi 3-1, Arkas Spor'u ise 3-0 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta ise, ligde 4'üncü sırada yer alıyor. Galatasaray yüzde 57 hücum yüzdesiyle ligin en iyi ikinci hücum eden takımı olarak ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe HDI Sigorta'da forma giyen Wouter Ter Maat, 3 maçta bulduğu 69 sayı ile ligin en skorer oyuncusu konumunda.

Sarı kırmızılılarda 3 maçta 10 blok ile oynayan kaptan Selçuk Keskin de bu kategoride ilk sırada yer alıyor.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: TRT SPOR