TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, vakıfta başkan yardımcılıklarına da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun getirildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Sepil'i tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Vakfının bir önceki dönem başkanı olarak verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Fikret Orman ve başkan yardımcıları Adil Gevrek ile Erol Bedir'e teşekkür ederiz."

Galatasaray

Kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Kulüpler Birliği genel kurulunda başkan seçilen Sayın Mehmet Sepil'i kutlar, bu seçimin Türk futbolu adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe

Kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının, bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil seçilmiştir. Vakfın 10. başkanı olan Mehmet Sepil ile yardımcıları Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA