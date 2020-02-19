Haber Giriş: Kaynak: AA
Dortmund Emre Can'ın bonservisini aldı
[Fotoğraf: AA]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı.
Alman ekibinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlandığı ve Emre Can ile 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada da transferin 25 milyon euroya gerçekleştiği bildirildi.
Şubat ayında Borussia Dortmund formasıyla iki maça çıkan Emre Can, bir de gol attı.
Etiketler: Bundesliga Borussia Dortmund Emre CanSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:16
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