Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen organizasyonda, erkeklerde 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Berat Acar, kadınlarda ise 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

69 kiloda Tuğrulhan Erdemir sakatlığından dolayı çeyrek final müsabakasında ringe çıkmadı.

Turnuvanın yarı final müsabakaları 11 Şubat Perşembe günü, final müsabakaları ise 12 Şubat Cuma günü oynanacak.