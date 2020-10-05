Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Dimitrios Pelkas Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli ekip, PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe Kulübü, Yunan oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Etiketler: Dimitrios Pelkas Fenerbahçe transferiSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 17:35
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