Haber Giriş: Kaynak: AA
Kemal Ademi Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Basel'de forma giyen santrfor Kemal Ademi'yi transfer etti.
Transfer, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, oyuncunun gollerinin yer aldığı bir video ve "Hoş geldin Kemal Ademi" mesajıyla duyuruldu.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Basel formasıyla 26 maçta 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Kemal Ademi sağlık kontrolünden geçti
Detaylı kan tetkikleri yapılan Kemal Ademi; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020
https://t.co/ES1PRkHudD pic.twitter.com/l5VIKUc0j2
Etiketler: transfer son dakika Kemal Ademi FenerbahçeSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 21:28
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