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2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de düzenlenecek
2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Mersin ev sahipliği yapacak.
Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan turnuva, ülkedeki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye alındı.
Mersin'in ev sahipliği yapacağı şampiyona, erkeklerde 9-13 Aralık, kadınlarda ise 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Etiketler: Mersin Avrupa Artistik Cimnastik ŞampiyonasıSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 18:12
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