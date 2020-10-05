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Diego Perotti resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Roma'dan Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi transfer ettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 5,5 sezonda Roma forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise Serie A'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.
Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Perotti, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giydi.
Ailemize hoş geldin Diego Perotti! pic.twitter.com/atik5QxKiV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020
Etiketler: transfer Fenerbahçe Diego PerottiSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 19:41
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