Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Arena'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Durum değerlendirmelerinin yapıldığı toplantıda, 'Galatasaray'ın olduğu her yerde birlik ve beraberlik içinde olacağız' mesajı verildi.

Öte yandan transfer döneminin son gününde herhangi bir hamlede girişimde bulunmayan Sarı-kırmızılılarda transfer defteri kapandı.