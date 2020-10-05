Haber Giriş: Kaynak: AA
Olympiakos Bruma'yı kiraladı
Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, PSV'de forma giyen Bruma'yı kiraladı.
PSV'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.
Etiketler: olympiakos PSV Bruma transferSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 14:25
Son Haberler
- 03:24
- 02:58
- 02:40
- 01:42
- 01:10
Sıradaki Haber
Rizespor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz