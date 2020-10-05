Etiyopya Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası için Addis Ababa'da kurulan kampa çağrılan 40 futbolcunun 36'sına Covid-19 testi yapıldığını ve 5 futbolcuda virüs tespit edildiğini açıkladı.

Federasyon, Covid-19 tespit edilen futbolcuların isimlerini paylaşmazken 3 gün sonra antrenörler ve destek görevlileri de dahil tüm ekibe Covid-19 testi yapılacağı kaydedildi.

Etiyopya'da 78 bin 819 kişi virüse yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 222'ye yükseldi.