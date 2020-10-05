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Etiyopyalı bazı milli futbolcular koronavirüse yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanan Etiyopyalı 5 milli futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Etiyopya Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası için Addis Ababa'da kurulan kampa çağrılan 40 futbolcunun 36'sına Covid-19 testi yapıldığını ve 5 futbolcuda virüs tespit edildiğini açıkladı.
Federasyon, Covid-19 tespit edilen futbolcuların isimlerini paylaşmazken 3 gün sonra antrenörler ve destek görevlileri de dahil tüm ekibe Covid-19 testi yapılacağı kaydedildi.
Etiyopya'da 78 bin 819 kişi virüse yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 222'ye yükseldi.
Etiketler: Etiyopya Afrika Uluslar Kupası koronavirüsSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 14:10
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