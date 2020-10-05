Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Rachid Ghezzal Beşiktaş'a imza attı
Beşiktaş, Premier Lig ekibi Leicester City'den Cezayirli sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı dün gece İstanbul'a getirmişti.
Bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından 28 yaşındaki futbolcu, kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Geçen sezon Fiorentina’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi ile çıktığı 21 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Etiketler: transfer Rachid Ghezzal BeşiktaşSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 17:43
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