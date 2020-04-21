Haber Giriş: Kaynak: AA
Dick Advocaat'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, teknik direktör Dick Advocaat ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 72 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hollandalı teknik direktör, yeni sözleşmeden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
Dick Advocaat, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
Son Haberler
- 19:11
- 19:14
- 18:46
- 18:31
- 18:37
Sıradaki Haber
Serie A kulüpleri ligin tamamlanmasını istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz