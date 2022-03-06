Dev maçta kazanan yok
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, lider Trabzonspor’u Ülker Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.
22. dakikada Nwakaeme Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye attığı 100. gol olarak kayıtlara geçti.
17. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Sarı lacivertliler 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Miha Zajc, 71. dakikada Fenerbahçe'nin eşitlik golünü attı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkartan Fenerbahçe haftayı 47 puanla tamamladı.
Lig lideri Trabzonspor ise yenilmezlik serisini 12 maça çıkartarak 67 puana yükseldi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI - 17. dakikada Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. 14. dakikada Trabzonspor ceza sahasının biraz önünde İrfan Can ile girdiği ikili mücadelenin ardından Siopis yerden kalkamadı.
Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında yer alan ekrandan izledi. Hakem Küçük, İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
GOL - 22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin pasıyla soldan son çizgiye inen Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Zajc'a çarpan top ceza sahasında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun uzak köşeye bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
35. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Crespo'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında arka direkte Szalai'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda Ahmetcan Kaplan meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı. Son olarak altıpasın içinde Rossi'ye çarpan top auta çıktı.
42. dakikada Zajc'ın cepheden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 71. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, Zajc'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
84. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Visca'nın sağdan ortasında Serdar Aziz'in yatarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, Djaniny'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı altıpasın solunda müsait durumda bulunan Nwakaeme'ye aktardı. Nijeryalı futbolcunun çıkardığı şutta meşin yuvarlak yan direkten döndü.
90+2. dakikada Djaniny'nin pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan hızla ceza sahasına giren Visca'nın uzak direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Mesut Özil), Zajc (Dk. 90+2 Ozan Tufan), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 65 Pelkas), Serdar Dursun (Dk. 65 Berisha)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis (Dk. 87 Berat Özdemir), Visca, Bakasetas (Dk. 87 Koita), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 87 Kouassi), Cornelius (Dk. 65 Djaniny)
Goller: Dk. 22 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 71 Zajc (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 17 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 28 Visca (Trabzonspor), Dk. 65 Crespo, Dk. 80 Berisha (Fenerbahçe)
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