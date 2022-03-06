"Geleneksel Sporların İhyası" sloganıyla dün başlayan forum, bugün devam eden paneller ve 4. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri'nin takdimiyle sona erdi.

Forumun kapanış toplantısına DEK Başkanı Bilal Erdoğan, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, 45'in üzerinde ülkeden federasyon temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Bilal Erdoğan, kapanışta yaptığı konuşmada, geleneksel sporların ihyası için bir araya gelerek en güzel dayanışma örneğini sergilediklerini belirtirken, konfederasyona bağlı kuruluşların temsilcileri, çeşitli ülkelerden bakanlar, yetkililer ve araştırmacıların nitelikli fikir alışverişi gerçekleştirdiği forumun verimli geçtiğini aktardı.

DEK olarak, ortak geçmişi koruyup, gelecek kuşaklara en nitelikli formlarda aktarmak amacıyla her geçen gün çalışma sahalarını ve hedef kitlelerini genişlettiklerini vurgulayan Erdoğan, 5. Etnospor Forumu'yla birlikte barış, dayanışma, saygı ve gelenek olarak ifade ettikleri ilkeler ışığında geleceğe hep birlikte daha emin adımlarla yürüdüklerini dile getirdi.

Bilal Erdoğan, geleneksel spor dallarıyla ilgili ansiklopedi çalışmasının sürdüğünü, DEK üyesi federasyonlara bağlı sporcuların başarı hikayelerinin tüm dünyaya tanıtılmasını önemsediklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov da konuşmasında, daha önce çok sayıda spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini fakat geleneksel sporlarla ilgili bir etkinliğe ilk kez ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Gayıbov, 5. Etnospor Forumu'nun Azerbaycan'da düzenlenmesi dolayısıyla Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Forumda bildiri kabul edildi

Geleneksel spor ile oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin müzakere edildiği, bu kültürlerin ihyasına yönelik stratejiler üzerine fikir alışverişinin yapıldığı 2 gün süren forumun sonunda, bir bildiri kabul edildi.

Bildiride, geleneksel sporlar ile oyunlar için sürekli sponsorluğun gerekliliğine işaret edildi. Etnospor branşlarına sadece spor ve kültür bakanlıklarının değil, eğitim, sağlık ve turizm bakanlıklarının da katkı sağlaması gerektiği vurgulandı.

Geleneksel sporlarla ilgili ödüllerin yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi, sporcuların motivasyonunun artırılması konularına da değinilen bildiride, markalaşmanın gerekliliği ön plana çıkarıldı.

Ayrıca, geleneksel sporların teşviki için sosyal medyanın daha etkin kullanılması gerektiği ifade edildi.

6. Etnospor Forumu'nun 2023'te Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.