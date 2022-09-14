Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 05:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Dev maçta kazanan Bayern
[Fotograf: AA]
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih, Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih, Barcelona'yı konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Danny Makkelie yönetti.
Müsabaka, 2-0'lık Bayern Münih üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Lucas Hernandez ve 54'te Leroy Sane kaydetti.
Bu sonuçla 2 maçta 6 puana ulaşan Bayern Münih, grupta liderlik koltuğunda yer aldı. 3 puanlı Barcelona ise averajla 2. sırada kaldı.
Etiketler: Bayern Münih Barcelona Şampiyonlar Ligi
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