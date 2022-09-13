TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'un saha olayları nedeniyle, MKE Ankaragücü'nün ise çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.