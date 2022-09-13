Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'un saha olayları nedeniyle, MKE Ankaragücü'nün ise çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
Etiketler: Adana Demirspor Alanyaspor MKE Ankaragücü Süper Lig TFF
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