Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında ligin ertelenmesinin takım bütçesini olumsuz etkilemesine rağmen ödemelere devam ettiklerini belirterek, bu süreçte desteğini sürdüren takım sponsoruna teşekkür etti.

"Kulüplerin yabancı oyuncu transferi yapması artık zor olacak"

Başkan Çetin, takımdaki yerli futbolculara ilişkin gelecek sezon planlarını anlattı.

"Yerli futbolcuları gelecek sezon da takımda tutmak istiyoruz. Bu Covid-19 diğer takımlar gibi bizi de mali açıdan olumsuz etkiledi. Kulüplerin yabancı oyuncu transferi yapması artık zor olacak. Biz mümkün olduğu kadar elimizdeki kaliteli yerli oyuncularımızı takımda tutmaya çalışacağız. Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru gibi kaliteli ve deneyimli oyuncularımızı yeni sezonda da aramızda görmek istiyoruz. Kulüpler geleceği için altyapıyla daha çok ilgilenmeli ve daha fazla genç oyuncu çıkarmalıdır."