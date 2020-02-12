Haber Giriş: Kaynak: DHA
Demir Grup Sivassporlu futbolcular karın tadını çıkardı
[Fotoğraf: Sivasspor Kulübü]
Süper Ligi'n lideri Demir Grup Sivasspor'da futbolcular kar yağışı sonrası kulüp tesislerindeki antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde doyasıya eğlendi.
Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanın ardından 13 Şubat Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
[Fotoğraf: Sivasspor Kulübü]
Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından yoğun kar yağışının tadını çıkardı.
Karın üzerinde gönüllerince eğlenen futbolcular bol bol fotoğraf çektirdi.
[Fotoğraf: Sivasspor Kulübü]
Özellikle başını kara gömen Brezilyalı Fernando'nun görüntüsü dikkat çekti.
Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar taraftardan büyük ilgi gördü.
Etiketler: demir grup sivasspor futbolcuların kar neşesiSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 18:18
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