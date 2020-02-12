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Antalyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'a gitmek üzere Antalya'dan kalkış yapan Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 13 Şubat Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor'un uçağı, Sivas'taki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri'ye iniş yapmak zorunda kaldı.
Havalimanında bekleyen kafilenin, Sivas'a kara yoluyla gitmeyi planladığı öğrenildi.
Etiketler: Antalyaspor kayseri demir grup sivassporSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 18:00
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