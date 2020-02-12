Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 13 Şubat Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor'un uçağı, Sivas'taki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri'ye iniş yapmak zorunda kaldı.

Havalimanında bekleyen kafilenin, Sivas'a kara yoluyla gitmeyi planladığı öğrenildi.