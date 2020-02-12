Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Albayrak, sarı-kırmızılı camiayı birlikte hareket etmeye davet ederek, "Birlik olursak, Galatasaraylıların başaramayacağı hiçir şey yok. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var." dedi.

Albayrak, kulübün sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktardı.

"Futbolcu kardeşlerimizin sadece ocak maaşları ödenmemiştir. O da 10 gün gecikmiştir. Allah'ıma şükür olsun ki geldiğimizden beri çalışan kardeşlerimizin maaşlarını tam zamanında yatırdık. Gerçekten çok üzülüyorum, çok acımasızca eleştiriyorsunuz. Mustafa Cengiz başkanımız ve ekibinin hakikaten çok iyi işler yaptığını bilmenizi istiyorum. Galatasaray'ın borcu, artık yönetilebilir bir duruma gelmiştir. Bu çok sevindirici bir durumdur."

[Fotoğraf: AA]

"Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır"

Abdurrahim Albayrak, transfer dönemlerini karla kapattıklarını vurguladı.

"Her transfer döneminde aldığımız ile sattığımız arasında bir milyon avro karımız var. Gelecek sezon başında güzel şeylere imza attığımızı göreceksiniz. Gelecekte büyük transferler olmayacak, genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Galatasaray'ın geleceğini oluşturuyoruz. Bunun için yönetimimiz, Fatih hocamızın büyük çabası ve emeği vardır. Bunlardan birçoğunu gerçekleştirdik, diğerlerini de gerçekleştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz."

Eleştirilere açık olduklarını aktaran Albayrak, "Biz eleştirilerden ders çıkarıyoruz. Bu yönetim nasıl Florya'yı terketmediyse size söz veriyorum o adayı da halledeceğiz. O ada halledilecek arkadaşlar. Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır." şeklinde görüş belirtti.

Albayrak, geriden kalan iki sezonu şampiyon kapattıklarını hatırlatarak, "Herkesin 'bir şey yapamaz' dediği takımlar şampiyon oldu. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beraber olursak, başarılı olabiliriz. Gelin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 30 milyon Galatasaraylıyla beraber kutlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Yusuf Günay: Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa, seçime giderdik

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da kulüpte seçimli genel kurul yapılması için açılan davanın reddedildiğini hatırlattı.

"Dünkü mahkeme, yönetim kurulunun açtığı bir dava değil. Bir divan kurulu üyemizin ve genel kurul üyeliğinden ihraç edilmiş 2 kişinin açtığı bir davadır. Bu hukuki süreci tartışmaya hiç gerek yok. Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa, bir gün dahi durmamız söz konusu değil. Seçime giderdik."

Eşref Hamamcıoğlu: Umarım bu kaotik durumdan bir an önce çıkarız

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, 'Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması' istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildiğinin altını çizdi.

"Mart ayında yapılan mali genel kurulda idari ibrasızlıkla sonuçlanan süreç ve davalar devam etti. Dün alınan kararla bu süreç hukuksal olarak sonlandı. Yürürlükte olan kanunlar tüzüğümüzün üstündedir. Bu konuyu, daha fazla uzatıp ayrışmaya fırsat vermeyecek şekilde mali genel kurula kadar sonlandırmak doğrudur. Lütfen artık bu konuyu hiç kimse speküle etmesin. Mahkemeler karar vermiştir. Seçilmiş yönetim kurulu görevinin başındadır. Futbol takımımızın da yeniden potaya girmesi göz önüne alındığında, hep beraber iyi temennilerde bulunmak faydalı olacaktır. Başarıya odaklanmaktan uzaklaşmayalım. Umarım bu kaotik durumdan bir an önce çıkarız."

Hamamcıoğlu, divan kurulu olarak göreve geldikten sonra birtakım çalışma grupları kurduklarını aktardı.

"Bazı rahatsızlık duyulan konular var. Olur olmaz yerlerde yapılan basın toplantıları, hazırlıksız verilen demeçler... Özellikle divan kurulu toplantılarında benim ve divan kurulu üyelerinin yapmış olduğu konuşmalar maalesef resmi sitede yer almamaktadır. Divan üyeleri berat töreni ile ilgili bir bildirim yoktur. Bunların ayrıştırmaktan başka hiçbir faydası olmaz. Ötekileştirici bir lisan kullanılmaktadır. Üyelerimizden böyle bir eleştiri geldi. 'Toplantıya başkanımız, ikinci başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve divan başkanı katıldı.' şeklinde bir terminoloji kullanıldı. Bilinmeden yapıldığına inandığımız bu yanlıştan vazgeçilmesini istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Divan üyelerimiz başkanımız Mustafa Cengiz'den özür beklemektedir"

Eşref Hamamcıoğlu, kullandığı üslup konusunda kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e eleştiride bulundu.

"En önemlisi de etik konusu. Maalesef en zayıf olduğumuz nokta. Etik kurallarına uygun olmayan konuşmalar tüm üyelerimizi üzmekte, rencide etmekte, hatta öfkelendirmektedir. En son divan toplantımızda üyelerimize hitaben okunan, Ziya Paşa'nın 'Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan' beyiti, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bize yoğun şikayet ve eleştiriler gelmiştir. Bu konuda camiamız ve divan üyelerimiz, değerli başkanımız Mustafa Cengiz'den bir açıklama, özür beklemektedir. 14 Şubat yani 2 gün sonra Sevgililer Günü. Umarım camiamızda artık sevgi hakim olur. Herkes sarı-kırmızı renklere sevgiyle yaklaşır. Hepimizin ortak sevgilisi olan değerli sporcularımıza, futbol takımımıza, değerli hocamıza, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz."

Toplantı, divan kurulu üyelerinin güncel gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların ardından sona erdi.