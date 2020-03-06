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Demba Ba'dan Şampiyonlar Ligi finaline davet
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Senegalli golcü Demba Ba, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına gelmeleri için taraftara çağrıda bulundu.
Demba Ba, Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yayınlanan video ile dünya genelindeki futbolseverleri İstanbul'a davet etti.
"Bence İstanbul'da harika bir final maçı oynanacak. İstanbul, futbolla yaşayan harika bir kent. Finali canlı izlemek isteyenler, İstanbul'da kesinlikle harika zaman geçirecek."
İstanbul Başakşehir striker Demba Ba talks about the 2020 UEFA Champions League Final in İstanbul and believes it will be amazing! #UCL #UEFA #Istanbul20 pic.twitter.com/QpByOL02Ly— TFF (@TFF_Org) March 6, 2020
Biletleri UEFA'nın internet sitesinden satışa çıkarılan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak.
Etiketler: demba ba Şampiyonlar Ligi finaline davetSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 20:55
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