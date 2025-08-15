Açık 22.4ºC Ankara
Dünya
AA 15.08.2025 06:07

Birleşmiş Milletler'den soykırımcı İsrail'in Gazze planına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetimine, işgal altındaki Batı Şeria'yı ikiye bölmeyi amaçlayan planını derhal durdurması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'den soykırımcı İsrail'in Gazze planına tepki

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in çağrısını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, Guterres açıklamasında, "Tutumumuz açıktır: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerleri ve bunlarla bağlantılı rejim, uluslararası hukuku ihlal ederek kurulmuş ve sürdürülmektedir." ifadesine yer verdi.

Bu tür yasa dışı yerleşimlerin "işgali daha da pekiştireceğini ve gerilimleri körükleyeceğini" vurgulayan Guterres, böyle bir hareketin "iki devletli çözümün bir parçası olarak Filistin Devleti'nin yaşayabilirliğini daha da aşındıracağını" belirtti.

BM Genel Sekreteri, "E1 bölgesindeki inşaat, Batı Şeria'nın kuzeyini ve güneyini birbirinden ayıracak ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını ciddi şekilde zedeleyecektir." ifadelerini kullandı.

Guterres, İsrailli yetkililere bu sürecin ilerlemesini derhal durdurma çağrısında bulundu.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek E1 projesini onaylayacağını duyurmuştu.

Söz konusu proje, işgali altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan Ma'ale Adumim yerleşimi arasına 3 bin 401 konut inşası yapılmasını öngörüyor.

Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Gazze İsrail
