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Spor
AA 27.11.2023 11:40

Davinson Sanchez'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildi.

Davinson Sanchez'den Galatasaray'a kötü haber

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi.

Yapılan tetkikler sonrasında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilen Sanchez'in tedavisine başlandı.

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."


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