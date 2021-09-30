Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, gün doğumundan gün batımına kadar süren, dünyanın en ilginç ve zorlu dağ bisikleti yarışı olarak bilinen "Red Bull Dawn till Dusk", "cross-country", "downhill" ve "enduro" kategorilerini tek yarışa sığdıran ilk mücadele olma özelliği de taşıyor.

Bisikletçiler, Aşk Vadisi ve Kızıl Vadi’den geçip Uçhisar Kalesi’ndeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışarak, 4 etap ve 35 kilometreden oluşan yarışları birincilikle tamamlamak için mücadele edecek.