Manchester United'da, Cristiano Ronaldo rüzgarı esmeye devam ediyor. İngiliz ekibinin süper starı, oynadığı müthiş futbolla eski günlerini aratmıyor.

Manchester United formasıyla 5 maça çıkan Ronaldo, 5 gol atmayı başardı. Portekizli yıldız bu gollerin üçünü ligde, ikisini de Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

Ligde performansıyla ve golleriyle adından söz ettiren Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'nde de tarih yazmaya devam ediyor.

36 yaşındaki futbolcu, Villarreal karşısında 90+5. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Ronaldo ayrıca, Bryan Robson’ın ardından Manchester United formasıyla Old Trafford’da Avrupa kupası golü atan en yaşlı oyuncu oldu.

Şampiyonlar Liginde bir çok rekoru elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, yeni bir rekorun daha sahibi oldu.

178. maçına çıkan süper yıldız, İker Casillas'ı geride bırakarak Devler Liginde en çok forma giyen futbolcu oldu.

Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde, en çok gol atan futbolcu (136), bir sezonda en çok gol atan futbolcu (17), eleme aşamalarında en çok gol atan futbolcu (67), üst üste 11 maçta gol atan tek futbolcu, 3 finalde gol atan tek futbolcu, en çok maç kazandıran golü atan futbolcu (41) unvanlarını da elinde bulunduruyor.