Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dağ Bisikleti Milli Takımı'mız, Hatay'dan Alanya'ya gelen depremzede çocuklarımızın acılarını hafifletmek ve yaşadıkları korkuyu biraz olsun azaltabilmek adına antrenmanlardan sonra bisiklet etkinliği yapıp, yüz boyayarak, oyuncak hediye ederek moral vermeye çalışmaktadır."