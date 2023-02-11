Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligin 31. hafta mücadelesinde sahasında Stoke City ile karşılaştı.

Hull Cityli futbolcular, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için sahaya Türk bayrağıyla çıktı ve maç öncesinde saygı duruşunda bulundu.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.