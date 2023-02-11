Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İtalya'daki lig maçlarında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta sonu oynanacak futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.
FIGC Başkanı Gabriele Gravina, açıklamada, "Futbol dünyası, depremde yaşamını yitirenlerin etrafında toplanıyor. Bu kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir trajedi." ifadelerini kullandı.
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