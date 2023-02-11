İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta sonu oynanacak futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.

FIGC Başkanı Gabriele Gravina, açıklamada, "Futbol dünyası, depremde yaşamını yitirenlerin etrafında toplanıyor. Bu kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir trajedi." ifadelerini kullandı.