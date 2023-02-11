Trabzonspor, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşme sonrası Konferans Ligi Play-Off turundaki rakibiyle oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına başladı.

Depremin ilk gününden bu yana afetzedelere yardım eli uzatan bordo-mavili kulüp, Basel maçı gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle Türkiye’de tüm spor müsabakalarının durdurulması üzerine Trabzonspor, UEFA yetkilileriyle temasa geçti.

Yapılan görüşmede Trabzon’un depremlerden etkilenmemesi gerekçesiyle Konferans Ligi C grubu play-off müsabakası olan Basel maçının tarihlerinde değişikliğe gidilmedi.

Bordo-mavili ekip bunun üzerine 16 Şubat’ta Trabzon’da, 23 Şubat’ta Basel’de oynanacak müsabakaların hazırlıklarına dün akşam saatlerinde başladı.

Basel maçı gelirleri depremzedelere yararına

Depremin ilk gününden bu yana afetzedelere destek vermeyi sürdüren Trabzonspor’da futbolcular AFAD ve yardım kuruluşlarına bireysel bağışlarda bulunmayı sürdürüyor.

Taraftarların açık artırmaya çıkardıkları imzalı formaları ve satın alan bazı futbolcular, aldıkları anı ürünlerini açık artırmaya çıkararak gelirleri depremzedelere bağışlayacak.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, herkesin vatanına karşı sorumluluğu olduğunu belirterek, bu doğrultuda Basel maçı gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceğini vurguladı.

Ağaoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerde yaklaşık 15 milyon vatandaşın etkilendiğini belirtti.

“Bütün spor kulüpleri hemen aksiyon aldılar. Bölgeye en yakın kulüp olduğumuz için TS Club'taki tüm kışlık ürünlerimizi afet bölgesine gönderdik. Felaketin boyutları çok büyük, halkımızın duyarlılığı inanılmaz bir boyutta. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. AFAD'ın talimatları doğrultusunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Bütün ürünlerimizi Trabzon'dan temin ettik. Sadece uyku tulumlarını Bursa'dan ve İstanbul'dan aldık. Dün itibarıyla valimiz ile konuştuğumda AFAD organizasyonu dahilinde valiliğin organize ettiği 200'ün üzerinde tırın Trabzon'dan bölgeye gittiğini öğrendim."

Ağaoğlu, takım otobüsünü de deprem bölgesine gönderdiklerini kaydetti.

"Biz ayrıca otobüsümüzü giderken yardım malzemeleriyle dönerken de depremden etkilenen kardeşlerimizi Trabzon'a ve civar illere nakletmek için gönderdik. İlk etapta 39 kişi geldi. Daha sonra Şanlıurfa'dan bir talep geldi. Urfa'ya bir otobüsümüzü gönderdik. Onlar da bu sabah Trabzon'a intikal ettiler. Bunların bir bölümünü Trabzon'da bazılarını da Giresun ve Ordu'ya servis araçlarıyla naklettik. Bizim yaptığımız çok küçük bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey var."

"Maç oynanacak"

Ağaoğlu, Süper Lig kulüp başkanlarını Basel maçına davet ettiklerini ifade etti.

"Ülkede futbola ara versek bile UEFA kupalarında maçlar devam ediyor. Bize kentin durumunu sordular ve biz de herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledik. Dolayısıyla bu maç oynanacak. Biz de Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak Basel maçının tüm gelirlerini depremden etkilenen kardeşlerimize bağışlama kararı aldık. Kombine sahipleri kardeşlerimizin de sadece bu maç için geçerli olmak üzere bu haklarından feragat etmelerini istiyoruz. Kombine sahibi taraftarlarımızın da bilet almaları ve bu gelirin AFAD kanalıyla depremzedelere nakdi yardım olarak ulaştırılması konusunda bir karar aldık. Bugün UEFA Başkanı Sayın Ceferin, TFF Başkanımız Büyükekşi ve yönetim kurulu ile bütün Süper Lig kulüp başkanlarını bu müsabakaya davet ettik. Futbolun sadece futbol olmadığını gösterebilmemiz için bu maç önemli bir fırsat."

Almanya'da dostluk maçı

Ahmet Ağaoğlu, Bundesliga’dan bir takım ile dostluk maçı oynanması için planlamanın olduğunu söyledi.

"Tam olarak kesinleşmedi ama Bundesliga'dan bir kulüp başkanı arayarak böyle bir düşüncesinin olduğunu söyledi. 50 bin kişilik büyük bir stadyumda takımımızla dostluk müsabakası oynayıp, bu maçın gelirinin de depremzedelere aktarılması yönünde bir düşüncesi olduğunu ve bununla alakalı olarak da Alman Futbol Federasyonu ve şehrin belediye başkanıyla görüşmeler yaptığını, neticelendiği zaman resmi olarak bize ileteceklerini söylediler. Biz de uygun olan müsabaka takvimi içerisinde gidip orada o müsabakayı oynayıp, karşılaşmanın gelirini depremden etkilenen kardeşlerimize bağışlamak istiyoruz. Almanya’da yaşayan 3 milyon civarı vatandaşımız var. Bunların da önemli bölümü Trabzonsporlu ama eminim ki o maç oynandığı zaman Trabzonspor, diğer takımları destekleyen taraftarların da çok büyük hassasiyet göstereceklerini de biliyorum."

Ağaoğlu, herkesin vatanına karşı sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"Felaketin boyutunu düşündüğümüz zaman her şeyi devletten beklememiz sağlıklı bir bakış açısı olmaz, olamaz. Birey olarak, bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak hepimizin bu topraklara karşı bir sorumluğu var. O yardımlar ne zaman ki devlet millet bütünleşmesiyle birlikte yapılırsa o zaman hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak bir anlam ifade eder. Elimizde avucumuzda ne varsa biz bu topraklarda kazandık. Onun için yaptıklarımızla övünmek gibi bir şeyin içerisinde asla değiliz. Yaptıklarımızın daha fazlasını yapmamamız gerektiğinin bilincindeyiz ve yapacağız da."

Moraller bozuk

Bordo-mavili takım, moral bozukluğuyla başladıkları antrenman öncesinde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak ‘Milletimizin başı sağ olsun’ yazılı pankart açtı.

Ülkeyi yasa boğan depremin gölgesinde ilk idmanına çıkan oyuncular, Basel maçı hazırlıklarını bugün yapılacak idmanla sürdürecek.